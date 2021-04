Carbonara day: gli 8 trucchi dei pastai e la ricetta perfetta (Di martedì 6 aprile 2021) Un tuorlo o anche l’albume? Pecorino oppure grana? La panna? In questo caso la risposta è una sola: mai. Perché se è vero che ognuno ha la sua versione di carbonara, è altrettanto vero che per chiamarla «carbonara» deve seguire delle regole. Le trovate nella gallery sopra, insieme alla ricetta del «re» della carbonara, cioè Luciano Monosilio il primo chef ad aver sdoganato questo piatto popolare nell’alta cucina romana: sono consigli perfetti per festeggiare la giornata internazionale dedicata a questo magnifico piatto italiano, e cioè il Carbonara Day, il 6 aprile. Leggi su vanityfair (Di martedì 6 aprile 2021) Un tuorlo o anche l’albume? Pecorino oppure grana? La panna? In questo caso la risposta è una sola: mai. Perché se è vero che ognuno ha la sua versione di carbonara, è altrettanto vero che per chiamarla «carbonara» deve seguire delle regole. Le trovate nella gallery sopra, insieme alla ricetta del «re» della carbonara, cioè Luciano Monosilio il primo chef ad aver sdoganato questo piatto popolare nell’alta cucina romana: sono consigli perfetti per festeggiare la giornata internazionale dedicata a questo magnifico piatto italiano, e cioè il Carbonara Day, il 6 aprile.

