Calciomercato Atalanta – Ahmedhodzic e altri 3 | con Ilicic rossonero

Advertising

CarenteStella : RT @cmdotcom: #Atalanta, #Gosens: 'Dopo la gara con la #Juve ho chiesto la maglia a #Ronaldo, lui non mi ha neanche guardato' - sportli26181512 : La Russa: 'Atalanta fortunata e Juve presuntuosa, ecco chi temo davvero! E riapriamo gli stadi...': Ignazio La Russ… - ProfidiAndrea : ???? Quando torna #Hateboer? Ecco il piano dell'#Atalanta ?? Ci vorranno altri 15 gg., proverà a tornare il #22aprile… - MCalcioNews : #Atalanta, osservatore a #Monza per i prestiti e #CarlosAugusto - Andre_Costa95 : RT @cmdotcom: #Atalanta, #Gosens: 'Dopo la gara con la #Juve ho chiesto la maglia a #Ronaldo, lui non mi ha neanche guardato' -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Atalanta

Sky Sport

Commenta per primo L'vuole almeno 40 milioni di euro per far partire in estate il suo gioiello Robin Gosens , arma letale sulla fascia sinistra che domina l'out di gara in gara a suon di gol - 9 finora - e di ...Commenta per primo In conferenza stampa alla vigilia di Pasqua e della sfida casalinga contro l'Udinese, il tecnico dell'Gian Piero Gasperini aveva detto che la tripla titolarità di Djismiti, Ilicic e Malinovskyi con le rispettive nazionali gli avrebbe dato da pensare al momento della scelta degli 11 titolari. ...Tutti vogliono Gosens. Il forte mancino dell'Atalanta, tra le principali realtà europee nel ruolo, fa gola a tanti. Tuttomercatoweb analizza la lunga lista delle pretendenti al ...N ell’estate del 2010 l’Atalanta ha cambiato proprietà, è tornato Antonio Percassi. Il primo passo è stato quello rilanciare l’immagine di squadra e società, il secondo di tornare al più presto in ...