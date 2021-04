Barbara D’Urso lascia Mediaset? L’indiscrezione choc

Leggi su isaechia

(Di martedì 6 aprile 2021)è pronta areper sbarcare in Rai? Questo, almeno, è quanto affermano i colleghi di Dagospia in un lungo articolo dedicato alla vicenda. Sul noto portale, infatti, si legge: Dalle parti di Cologno Monzese, all’indomani della decisione di Piersilvio di chiudere in anticipo la domenica sera di(programma prodotto dal capo dell’informazione, Videonews, Mauro Crippa), la situazione sta degenerando. Un passo indietro. Intanto Live – Non è lanell’ultimo anno si è attestato sui 2 milioni di spettatori medi a puntata, troppo pochi per Canale 5, regolarmente battuta non solo da Rai 1, ma anche da Che tempo che fa su Rai 3. Secondo: il triplex Signorini–De Filippi–Costanzo, l’altra metà di ...