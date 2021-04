Amici 20, Lorella Cuccarini ha un crollo emotivo e dichiara “Se fossi …” (Di martedì 6 aprile 2021) Amici 20, continua la “guerra” tra i vari professori così come ogni stagione del resto. Proprio in queste ultime ore a parlare è stata Lorella Cuccarini, la nota ballerina e conduttrice italiana che quest’anno è approdata nella scuola più ambita d’Italia, vestendo i panni della professoressa di ballo. In questi mesi, ma soprattutto in queste settimane sembra che la Cuccarini abbia avuto parecchio da ridire e soprattutto pare si sia scontrata diverse volte con Alessandra Celentano. Proprio nelle scorse ore la professoressa del noto talent show di Maria De Filippi sembra aver replicato alle polemiche sorte, in seguito all’eliminazione del ballerino Tommaso. Vediamo un pò cosa è accaduto. Amici 20, Lorella Cuccarini contro l’eliminazione di Tommaso E’ stato proprio ... Leggi su baritalianews (Di martedì 6 aprile 2021)20, continua la “guerra” tra i vari professori così come ogni stagione del resto. Proprio in queste ultime ore a parlare è stata, la nota ballerina e conduttrice italiana che quest’anno è approdata nella scuola più ambita d’Italia, vestendo i panni della professoressa di ballo. In questi mesi, ma soprattutto in queste settimane sembra che laabbia avuto parecchio da ridire e soprattutto pare si sia scontrata diverse volte con Alessandra Celentano. Proprio nelle scorse ore la professoressa del noto talent show di Maria De Filippi sembra aver replicato alle polemiche sorte, in seguito all’eliminazione del ballerino Tommaso. Vediamo un pò cosa è accaduto.20,contro l’eliminazione di Tommaso E’ stato proprio ...

