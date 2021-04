Amici 20, Aka7even: “Sono il peggiore del serale” ma il web dissente (Di martedì 6 aprile 2021) IL DAYTIME DI Amici 20 Nella puntata del daytime di Amici 20, andata in onda oggi 6 Aprile su Italia 1, Aka7even si sfoga con i suoi compagni riguardo all’andamento del suo percorso all’interno delle puntate del serale. LEGGI ANCHE Amici 20, LA SINTESI DELLA TERZA PUNTATA Aka7even AL serale Il cantante Aka7even, in squadra con Anna Pettinelli, ha sempre avuto un percorso lineare all’interno della scuola di Amici . Reputato dagli stessi giudici, anche uno dei migliori artisti lì dentro. Da quando è iniziato il serale però, sembra che non vada tutto bene. In tutte e tre le puntate del serale, Aka7even non ha vinto alcun guanto di sfida. Nella seconda puntata inoltre, ha perso per ben due ... Leggi su 361magazine (Di martedì 6 aprile 2021) IL DAYTIME DI20 Nella puntata del daytime di20, andata in onda oggi 6 Aprile su Italia 1,si sfoga con i suoi compagni riguardo all’andamento del suo percorso all’interno delle puntate del. LEGGI ANCHE20, LA SINTESI DELLA TERZA PUNTATAALIl cantante, in squadra con Anna Pettinelli, ha sempre avuto un percorso lineare all’interno della scuola di. Reputato dagli stessi giudici, anche uno dei migliori artisti lì dentro. Da quando è iniziato ilperò, sembra che non vada tutto bene. In tutte e tre le puntate delnon ha vinto alcun guanto di sfida. Nella seconda puntata inoltre, ha perso per ben due ...

