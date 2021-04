Alessandra Amoroso si racconta, l’intima confessione della cantante: “Mi violentavo psicologicamente” (Di martedì 6 aprile 2021) Un momento molto florido per l’amata cantante forgiata dal fuoco di Amici di Maria De Filippi, Alessandra Amoroso. Proprio in questi giorni è infatti intrepida attesa per l’uscita del suo ultimo nuovo singolo, Sorriso Grande, largamente annunciato sui social. Proprio in occasione del suo ultimo lavoro, la cantante si racconta e si confessa sulle sue fragilità e l’ombra di quel successo che sembrava gravare sulle sue spalle negativamente. Alessandra Amoroso alla riscoperta di sé stessa durante il lockdown Sono tante le emozioni che emergono dall’ultimo lavoro di Alessandra Amoroso che arriva a raccogliere gli stati d’animo della cantante dopo un lungo anno di lockdown: “In quel periodo ho fatto ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 6 aprile 2021) Un momento molto florido per l’amataforgiata dal fuoco di Amici di Maria De Filippi,. Proprio in questi giorni è infatti intrepida attesa per l’uscita del suo ultimo nuovo singolo, Sorriso Grande, largamente annunciato sui social. Proprio in occasione del suo ultimo lavoro, lasie si confessa sulle sue fragilità e l’ombra di quel successo che sembrava gravare sulle sue spalle negativamente.alla riscoperta di sé stessa durante il lockdown Sono tante le emozioni che emergono dall’ultimo lavoro diche arriva a raccogliere gli stati d’animodopo un lungo anno di lockdown: “In quel periodo ho fatto ...

