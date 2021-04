Xbox Series X|S: Microsoft ha un nuovo evento di presentazione previsto per aprile? – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di lunedì 5 aprile 2021) Xbox Series XS potrebbero essere al centro di un altro evento di presentazione Microsoft previsto in aprile, chiamato “What’s Next for Gaming”.. Xbox Series XS e Xbox One potrebbero essere protagonisti di un altro evento di presentazione organizzato da Microsoft per il mese di aprile 2021, all’interno della serie “What’s Next” e a quanto pare intitolato “What’s Next for Gaming”, dunque evidentemente dedicato ai giochi in arrivo su console e PC. Questo è quanto è stato riferito da Mary Jo Foley di ZDNet, che dovrebbe essere alquanto addentro alle questioni legate a Microsoft, dunque considerata una fonte piuttosto ... Leggi su helpmetech (Di lunedì 5 aprile 2021)XS potrebbero essere al centro di un altrodiin, chiamato “What’s Next for Gaming”..XS eOne potrebbero essere protagonisti di un altrodiorganizzato daper il mese di2021, all’interno della serie “What’s Next” e a quanto pare intitolato “What’s Next for Gaming”, dunque evidentemente dedicato ai giochi in arrivo sue PC. Questo è quanto è stato riferito da Mary Jo Foley di ZDNet, che dovrebbe essere alquanto addentro alle questioni legate a, dunque considerata una fonte piuttosto ...

Advertising

Multiplayerit : Xbox Series X|S: Microsoft ha un nuovo evento di presentazione previsto per aprile? - xbox_series : @RpgBox77 ????????sognavo questo momento con le ps5 sommerse dalla polvere???????? - infoitscienza : Far Cry 6: novità in arrivo, “dobbiamo attendere ancora un po’ ” – Notizia – Xbox Series XVideogiochi per PC e cons… - RpgBox77 : @xbox_series Soffrono tanto. - xbox_series : @RpgBox77 e' finita non hanno dove andare,e' appena partita l'onda lunga?????? -