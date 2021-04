Tropea vince il concorso Borgo dei Borghi 2021. La classifica

(Di lunedì 5 aprile 2021) La città diincoronata come ilpiù bello d'Italia. La 'Perla del Tirreno' ha vinto ilnazionale 'dei' . Ieri sera su Raitre, nel corso della trasmissione '...

manginobrioches : #Tropea vince il titolo di #BorgodeiBorghi. Nonostante Muccino. - annamaria_ff : RT @Misurelli77: Tropea è il borgo più bello d'Italia. La perla del Tirreno vince il concorso Rai Buonanotte a tutti... - infoitinterno : Borgo dei Borghi: Geraci Siculo sale sul podio ma vince Tropea - Milena20666930 : RT @grimmiegirll: Tropea vince l’ottava edizione de “Il Borgo Dei Borghi”, classificandosi al primo posto! ???? #Tropea #Calabria #IlBorgoD… - TODINIR : RT @TaniuzzaCalabra: ???? ogni tanto UNA GIOIA -

ha battuto Baunei e Geraci Siculo . Gli altri borghi in gara erano Issime , Cocconato , Finalborgo , Pomponesco , Borgo Valsugana , Malcesine , Poffabro , San Giovanni in Marignano , ...La finale de 'Il Borgo dei Borghi', con Camila Raznovich alla conduzione eche è prevalsa nella gara, ha avuto 2,090 milioni di spettatori e 8,7%. Su Italia1 'Pirati dei Caraibi: Oltre i ...POFFABRO - Alla fine la «Perla del Tirreno» ce l'ha fatta: ha sbaragliato la concorrenza agguerrita di altri candidati sparsi lungo tutto lo Stivale vincendo il concorso ... Appena sarà possibile, ...Roma, 5 aprile 2021 - La città di Tropea incoronata come il borgo più bello d'Italia 2021. La 'Perla del Tirreno' ha vinto il concorso nazionale 'Borgo dei Borghi 2021'. Ieri sera su Raitre, nel corso ...