Traffico Roma del 05-04-2021 ore 08 | 00

(Di lunedì 5 aprile 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Studio Stefano Baiocchi Primo appuntamento della giornata con informazione sulla viabilità delTutto tranquillo in queste ore sulla rete viaria cittadina Grazie soprattutto alle versioni sulla mobilità varate per far fronte all’emergenza sanitaria in Corsoe Lazio come il resto d’Italia si trovano in zona rossa spostamenti consentiti soltanto per motivi di lavoro salute o necessità o nessuna segnalazione al momento su consolare raccordo anulare nessun’altra autostrade ricordiamo che sono stati rafforzati i controlli da parte delle forze dell’ordine su tutto il territorio cittadino presidiati parquet litorale Ma anche le principali arterie della capitale all’Eur Sono in corso ieri preparativi per il Gran Premio di Formula e diverse del quartiere sono chiuse al ...