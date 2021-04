Torre del Greco | anziano muore investito da uno scooter

Leggi su ck12

(Di lunedì 5 aprile 2021) Ad aggravare il bilancio di una Pasqua macchiata di sangue l’incidente adeldove unè morto dopo essere statoda uno(Getty Images)E’ stata una Santa Pasqua segnata da lutti: un giovane è morto, mentre una donna è rimasta ferita ed è stata ricoverata in ospedale ma per fortuna non è in pericolo di vita, a causa di un’esplosione in un appartamento dell’ultimo piano di uno stabile sito nel rione “San Giacomo”, a Trieste. Il giorno più sacro per la Chiesa Cattolica, la Pasqua di Resurrezione di Gesù Cristo, ha visto anche il tragico incidente stradale verificatosi a San Vittore, al confine tra la Campania e il Lazio, nel corso del quale sono decedute 4 persone, tra cui un 18enne, che viaggiavano a bordo di due diverse autovetture. Come se non fosse già pesante il ...