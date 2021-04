Serie B | l’annuncio di Balata | “Ecco quando partiremo con il VAR” E su Empoli-Chievo…

Leggi su mediagol

(Di lunedì 5 aprile 2021) "Siamo in una nuova fase di difficoltà, speriamo di uscirne al più presto con il piano vaccinale".Lo ha detto Mauro. Diversi sono stati i temi trattati dal presidente della Lega di B, intervenuto ai microfoni di Radio Anch'io lo sport: dalla crisi legata alla pandemia di Covid-19, alla possibilità di inserire il VAR anche inB. Nei giorni scorsi, La Lega B ha ufficializzato l'avvio dell'addestramento degli arbitri in Sala Var per Chievo-Spal, gara andata in scena lo scorso 2 aprile, e per Reggiana-Brescia, in programma oggi. In entrambi i casi, però, non vi sarà contatto con il direttore di gara in campo: l'addestramento si pone l'obiettivo di utilizzare il VAR a pieno regime dalla prossima stagione."La Var inB? Impulso formidabile da parte del nuovo presidente dell'Aia, puntiamo di partire al più presto. Contiamo ...