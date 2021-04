Pasquetta, controlli a raffica contro le “gite fuori porta”. Roma, Napoli e Milano città semivuote (Di lunedì 5 aprile 2021) controlli a tappeto, strade vuote. La Pasquetta del lockdown presenta un’immagine particolare, al posto delle scampanate i posti di blocco. A Roma pochissime le auto, solo pattugliamenti per evitare le tradizionali gite fuori porta. Sotto osservazione i caselli autostradali, il Grande Raccordo Anulare e le spiagge del litorale. Usati anche i droni. Pasquetta, in campo contro gli assembramenti Stessa situazione a Napoli. La città è praticamente vuota. I controlli ci sono soprattutto nelle zone a rischio di assembramento come il lungomare. Le transenne impediscono l’accesso alle spiagge. Restano ferme la linea 1 della metropolitana e le linee ferroviarie della ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 5 aprile 2021)a tappeto, strade vuote. Ladel lockdown presenta un’immagine particolare, al posto delle scampanate i posti di blocco. Apochissime le auto, solo pattugliamenti per evitare le tradizionali. Sotto osservazione i caselli autostradali, il Grande Raccordo Anulare e le spiagge del litorale. Usati anche i droni., in campogli assembramenti Stessa situazione a. Laè praticamente vuota. Ici sono soprattutto nelle zone a rischio di assembramento come il lungomare. Le transenne impediscono l’accesso alle spiagge. Restano ferme la linea 1 della metropolitana e le linee ferroviarie della ...

