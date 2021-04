Parti del tetto rischiano di cadere lungo il corso, arrivano i vigili del fuoco (Di lunedì 5 aprile 2021) I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina ad Ancona in corso Stamira per rimuovere un pezzo di guaina catramata dal tetto di un edificio. Sul posto la squadra di Ancona che, con in supporto l'... Leggi su anconatoday (Di lunedì 5 aprile 2021) Idelsono intervenuti questa mattina ad Ancona inStamira per rimuovere un pezzo di guaina catramata daldi un edificio. Sul posto la squadra di Ancona che, con in supporto l'...

Advertising

gioisbored_ : elencatemi le parti del corpo che vi fanno male quando avete il ciclo, per la scienza - Cr1st14nM3s14n0 : @StefanoPutinati @aspide_l la figura rappresenta una distorsione del piano cartesiano che normalmente appare come u… - paolobarbieri62 : @paradisoa1 L’albertina, come diremmo dalle nostre parti, l’essema ‘mparà e l’essema perdere, e comunque avremmo sprecato del tempo. - guendaxharry : “Non ti tocco in certe parti del corpo perché magari ti senti a disagio” - _alessiahuqi : RT @andalwayslou: Sapere che questa playlist la stanno ascoltando da più parti del mondo mi rende molto orgogliosa di @R3MVMBER e @28HABITX… -