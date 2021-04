Il Panathlon Pesaro incontra l' ex allenatore Nevio Scala ora viticoltore di successo

(Di lunedì 5 aprile 2021)- Conviviale 'telematica' per ilClub. In stretta collaborazione con tutti gli altriClub delle Marche il Club pesarese ha previsto un incontro sulla piattaforma '...

- Conviviale 'telematica' per ilClub. In stretta collaborazione con tutti gli altriClub delle Marche il Club pesarese ha previsto un incontro sulla piattaforma 'Zoom', venerdì 9 aprile alle 21 alla ...Nato ad Osimo, 38 anni, dal 2018 ricopre la carica di vicepresidente deldi Osimo e ... Ail testimone di Alberto Paccapelo è stato raccolto dalla trentasettenne Ludovica Fontana, ...Per molti anni un protagonista assoluto del calcio italiano, Nevio Scala è passato dal ruolo di giocatore (centrocampista) tra gli anni sessanta e ottanta, a quello di allenatore, ruolo in cui inizia ...PESARO - Conviviale “telematica” per il Panathlon Club Pesaro. In stretta collaborazione con tutti gli altri Panathlon Club delle Marche il Club pesarese ha previsto ...