Focolaio Covid nel carcere di Rebibbia: 54 detenute e 6 agenti positivi' (Di lunedì 5 aprile 2021) Una situazione pericolosa: "Quello che sta accadendo nel reparto femminile del carcere di Rebibbia, con 54 detenute e sei agenti positivi al Covid, è una tragedia annunciata nel carcere femminile più ... Leggi su globalist (Di lunedì 5 aprile 2021) Una situazione pericolosa: "Quello che sta accadendo nel reparto femminile deldi, con 54e seial, è una tragedia annunciata nelfemminile più ...

Advertising

Tg3web : Preoccupa la notizia di un focolaio covid all'ospedale di Abbiategrasso, nel Milanese. Alcuni sanitari risultano po… - Agenzia_Ansa : Un altro focolaio di Covid-19 è emerso a Savona, questa volta all'interno di un convento di suore di clausura. Al m… - Gianniallu : RT @MorganilRamingo: Sempre nessuna connessione?....i vaccinati contagiano si o no? - piergiuseppe36 : Covid, Foggia: focolaio in una Rsa, erano tutti vaccinati - PittChambers1 : RT @ImolaOggi: Covid, Foggia: focolaio in una Rsa, erano tutti vaccinati. Prima del vaccino, non vi era stato alcun contagio -