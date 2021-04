Covid, Rezza: “Vediamo la luce in fondo al tunnel” (Di lunedì 5 aprile 2021) Siamo nel pieno della terza ondata dell’epidemia di Covid ma, secondo Giovanni Rezza, incominciamo a vedere la luce in fondo al tunnel Giovanni Rezza“Prima aumenta l’Rt, poi l’incidenza dei casi, poi l’occupazione di posti letto ospedalieri e infine, purtroppo, la crescita dei decessi. Siamo al giro di boa, ora il sistema sanitario sta soffrendo e sconta l’accumulo di casi delle scorse settimane. Ancora sacrifici ad aprile ma si vede la luce in fondo al tunnel: grazie ai vaccini ne usciremo”, ha assicurato Giovanni Rezza, Direttore Generale del Dipartimento Prevenzione del Ministero della Salute, che sul controverso vaccino AstraZeneca ha puntualizzato che “gli inglesi hanno dimostrato che i benefici sono superiori ai ... Leggi su ck12 (Di lunedì 5 aprile 2021) Siamo nel pieno della terza ondata dell’epidemia dima, secondo Giovanni, incominciamo a vedere lainalGiovanni“Prima aumenta l’Rt, poi l’incidenza dei casi, poi l’occupazione di posti letto ospedalieri e infine, purtroppo, la crescita dei decessi. Siamo al giro di boa, ora il sistema sanitario sta soffrendo e sconta l’accumulo di casi delle scorse settimane. Ancora sacrifici ad aprile ma si vede lainal: grazie ai vaccini ne usciremo”, ha assicurato Giovanni, Direttore Generale del Dipartimento Prevenzione del Ministero della Salute, che sul controverso vaccino AstraZeneca ha puntualizzato che “gli inglesi hanno dimostrato che i benefici sono superiori ai ...

