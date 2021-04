Controlli e sanzioni da Nord a Sud per Pasqua e Pasquetta: “Non si segnalano grosse criticità” (Di lunedì 5 aprile 2021) Centocinquanta sanzioni nel Napoletano, 65 in provincia di Bologna, diversi ‘furbetti’ dell’autocertificazione pizzicati in giro tra paesi. Ma nel complesso durante il week end di Pasqua non si sono segnalate particolari criticità durante i Controlli di polizia, carabinieri e polizie locali impegnate nel pattugliamento del territorio con Controlli mirati per il rispetto della normativa anti-Covid. Elicotteri e droni si sono levati in volo in diverse zone d’Italia, dal Salento alle regioni del Nord, ma nonostante il bel tempo, i temuti assalti a parchi e spiagge sono rimasti situazioni isolate. CAMPANIA – Nel Napoletano sono state 155 le persone sanzionate domenica dai carabinieri tra la città (105) ed alcuni comuni costieri della provincia (50) per mancato rispetto delle normative ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 aprile 2021) Centocinquantanel Napoletano, 65 in provincia di Bologna, diversi ‘furbetti’ dell’autocertificazione pizzicati in giro tra paesi. Ma nel complesso durante il week end dinon si sono segnalate particolaridurante idi polizia, carabinieri e polizie locali impegnate nel pattugliamento del territorio conmirati per il rispetto della normativa anti-Covid. Elicotteri e droni si sono levati in volo in diverse zone d’Italia, dal Salento alle regioni del, ma nonostante il bel tempo, i temuti assalti a parchi e spiagge sono rimasti situazioni isolate. CAMPANIA – Nel Napoletano sono state 155 le persone sanzionate domenica dai carabinieri tra la città (105) ed alcuni comuni costieri della provincia (50) per mancato rispetto delle normative ...

