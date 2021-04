Calhanoglu Juventus, arriva la conferma: Paratici tenta il colpo a zero (Di lunedì 5 aprile 2021) Calhanoglu Juventus – Si preannunciano diversi acquisti e cessioni, con la società bianconera che proverà a ricostruire una squadra che quest’anno non solo non ha fatto strada in Champions League, quanto è lontana dal primo posto in classifica occupato dall’Inter. Ora sarà fondamentale chiudere nel migliore dei modi questa stagione, con la conquista quantomeno di un piazzamento utile per partecipare alla prossima edizione della Champions. Uno dei nomi nuovamente accostati ai bianconeri è quello di Hakan Calhanoglu, trequartista del Milan di Pioli, che ha il contratto in scadenza a giugno. Calhanoglu Juventus, le ultimissime Secondo quanto riporta infatti Sky Sport la Juventus sarebbe pronta a fiutare l’affare. In caso infatti di mancato rinnovo dell’accordo tra il Milan e il ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 5 aprile 2021)– Si preannunciano diversi acquisti e cessioni, con la società bianconera che proverà a ricostruire una squadra che quest’anno non solo non ha fatto strada in Champions League, quanto è lontana dal primo posto in classifica occupato dall’Inter. Ora sarà fondamentale chiudere nel migliore dei modi questa stagione, con la conquista quantomeno di un piazzamento utile per partecipare alla prossima edizione della Champions. Uno dei nomi nuovamente accostati ai bianconeri è quello di Hakan, trequartista del Milan di Pioli, che ha il contratto in scadenza a giugno., le ultimissime Secondo quanto riporta infatti Sky Sport lasarebbe pronta a fiutare l’affare. In caso infatti di mancato rinnovo dell’accordo tra il Milan e il ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA MILAN FASE DI STALLO PER IL RINNOVO DI CALHANOGLU Juventus in pole in caso di mancato accordo… - ManuBaio : #Milan: @Ibra_official rinnovo ad un passo, entro 10 giorni la firma. Un anno ancora a 7 milioni. Per @hakanc10… - SkySport : Calhanoglu, stallo totale per il rinnovo con il Milan. Spunta l'ipotesi Juventus - ManuPdj1 : RT @NonEvoluto: Ricapitolando leggendo i giornali di oggi: - #Calhanoglu via a zero, direzione #Juventus, - #Donnarumma stessa fine - Al… - Samuele98750556 : RT @NonEvoluto: Ricapitolando leggendo i giornali di oggi: - #Calhanoglu via a zero, direzione #Juventus, - #Donnarumma stessa fine - Al… -