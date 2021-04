Buon compleanno Eugenio Scalfari | Gian Marco Chiocci | Esterino Montino…

(Di martedì 6 aprile 2021) …Luis del Sol, Milena Cantù, Patrizio Bertelli, Donella Mattesini, Giorgio Damilano, Maurizio Damilano, Paolo Nespoli, Pietro Vierchowod, Amedeo Carboni, Massimo Marianella, Michael Ciani… Oggi 6 aprile compiono gli anni:, giornalista, scrittore, politico;, giornalista; Giuseppe Gatti, politico; Vittorio Garatti, architetto; Bruno Giuranna, violista, direttore d’orchestra; Gaetano Recchi, politico; Franca Evangelisti, paroliera, cantante; Luis del Sol, ex calciatore Juventus, Roma, allenatore; Giovanni Verucchi, ex ciclista; Giorgio Panattoni, politico; Mavie Bardanzellu, attrice; Luigi Calza, ex calciatore; Giovanni Battista de Andreis, pittore, scultore, incisore; Giuseppe Morabito, politico, avvocato; Guido Sechi, politico; Franco Bagutti, musicista. Inoltre, ...

Advertising

chetempochefa : “Butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno Giuro che lo farò E oltre l’azzurro della tenda nell’azzur… - UEFAcom_it : ????? Buon compleanno al tecnico della @OfficialSSLazio Simone Inzaghi, uno dei pochissimi uomini capaci di segnare… - OfficialSSLazio : ?????? Buon compleanno Mister! #CMonEagles ?? - condurretu1 : Buon compleanno Oppini #tzvip #tommasozorzi - obvae_ : RT @_marti_ii: buon compleanno al mio boomer preferito in assoluto. sono davvero felicissima di sostenerti perché sei una persona davvero m… -

Ultime Notizie dalla rete : Buon compleanno

Cagliari Calcio

... un giorno speciale in casa Lazio : Simone Inzaghi compie gli anni! La società biancoceleste e i suoi calciatori, tramite social , gli hanno augurato un. Anche la UEFA celebra la ...Dal Presidente, dalla Società, dallo staff e da tutti i tifosi, i più sentiti auguri di". Inzaghi: tre coppe in cinque anni Pochi giorni fa Simone Inzaghi ha festeggiato i cinque anni ...…Luis del Sol, Milena Cantù, Patrizio Bertelli, Donella Mattesini, Giorgio Damilano, Maurizio Damilano, Paolo Nespoli, Pietro Vierchowod, Amedeo Carboni, Massimo Marianella, Michael Ciani… Oggi 6 ...ma quest’ultima è dedicata anche a tutti voi, ragazzi e ragazze che, come lei, in questi giorni compirete diciotto anni. In qualche angolo di casa, la vostra valigia dei sogni vi sta già aspettando.