Atp Marbella 2021 | programma e orari di martedì 6 aprile

Il programma con gli orari e l'ordine di gioco di martedì 6 aprile al torneo Atp Marbella 2021. Gianluca Mager dovrà sfidare Mikhail Kukushkin dalle ore 12. Estadio Manolo Santana: Ore 12: Q Nikola MILOJEVIC (SRB) vs WC Carlos ALCARAZ (ESP) A seguire: Feliciano LOPEZ (ESP) 6 vs Taro DANIEL (JPN) A partire dalle 17.30: Alejandro DAVIDOVICH FOKINA (ESP) 5 vs Damir DZUMHUR (BIH) Court 1: A partire dalle 12: Ilya IVASHKA (BLR) vs Pedro MARTINEZ (ESP) A seguire: Q Bernabe ZAPATA MIRALLES (ESP) vs Q Mario VILELLA MARTINEZ (ESP) A seguire: Q Henri LAAKSONEN (SUI) vs Jaume MUNAR (ESP) A seguire: Luke SAVILLE (AUS) / John-Patrick SMITH (AUS) 4 vs Ariel BEHAR (URU) / Gonzalo ESCOBAR (ECU) Court 4: A partire dalle 12: Facundo BAGNIS (ARG) vs Francisco CERUNDOLO (ARG) A seguire: Hugo NYS (MON) / ...

