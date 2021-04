Atomic Heart | video di gameplay da 22 minuti | tanta azione per l’atteso FPS – Video – PS4Videogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di lunedì 5 aprile 2021)si mostra in un nuovodida 22. EccoperFPS di Mundfish.. GameCross ha condiviso un nuovoda 22che mostra ildiFPS di Mundfish. Ricordiamo cheè uno sparatutto in prima persona del genere “immersive sim”, ovvero in stile Bioshock.permetterà ai giocatori di potenziare le proprie armi e abilità. Ci sarà anche un sistema di crafting e di looting. Inoltre, il gioco proporrà una serie di puzzle da risolvere per poter avanzare. ...

Mundfish, lo studio russo responsabile per lo sviluppo del promettente sparatutto, ha recentemente mostrato un nuovo trailer del gioco svelando la presenza della modalità foto, e mostrando in particolare l'eccezionale resa grafica del titolo. Il video mostra una serie ... Mundfish aveva ricevuto una certa attenzione quando ha annunciato anni fa, vista anche la sua grafica sorprendente. Dopo anni di silenzio, senza la possibilità di vedere il gioco in azione, finalmente lo studio russo ha preparato per i giocatori un ... A pochi giorni di distanza dall'annuncio della Photo Mode in Atomic Heart tramite la pubblicazione di un trailer, ecco che il team di sviluppo torna a mostrare l'atteso titolo con un lunghissimo ...