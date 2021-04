Arrestato il Boss Giuseppe Calvaruso a Palermo

Leggi su periodicodaily

(Di lunedì 5 aprile 2021) Da tempo si era trasferito in Brasile ed era tornato in città per i giorni di festa per poi ripartire per l’America “tradito” dal pranzo di Pasqua,il. Pranzo di Pasqua fataleil, ritenuto capo del mandamento mafioso palermitano di Pagliarelli che da tempo si era trasferito in Brasile