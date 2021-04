A11: chiusa stazione Altopascio, notti del 6,7,8,12 e 13 aprile (Di lunedì 5 aprile 2021) chiusa in orario notturni per lavori, Alternativa, stazione di Chiesina Uzzanese L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 5 aprile 2021)in orario notturni per lavori, Alternativa,di Chiesina Uzzanese L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : A11: chiusa stazione Altopascio, notti del 6,7,8,12 e 13 aprile - muoversintoscan : ? In #A11, per lavori di pavimentazione in orario notturno, sarà chiusa la stazione di Altopascio, in entrambe le d… - TrafficoA : A11 - Altopascio - Uscita Chiusa A11 firenze-Pisa nord L'uscita di Altopascio e' chiusa al traffico fino alle 06:00 del 01/04/2... - muoversintoscan : ?? In #A11, per consentire l'installazione di un portale di segnaletica, la notte del #31marzo h 22-6 sarà chiusa l… - TrafficoA : A11 - Prato - Uscita Chiusa A11 firenze-Pisa nord L'uscita di Prato Ovest e' chiusa al traffico fino alle 06:00 del 30/03/2021 ... -

Ultime Notizie dalla rete : A11 chiusa Cavalcavia danneggiato, via di Ponte Salissimo chiusa almeno fino al 3 aprile ... causato da un trasporto eccezionale proveniente dalla diramazione Lucca " Viareggio e diretto sulla A11 in direzione Pisa. Il mezzo, come noto, ha urtato contro il pilone del cavalcavia 62 di via ...

A1 Milano - Napoli e Raccordo Casalecchio: chiusure per disinnesco ordigni bellici nel comune di Casalecchio di Reno , immettersi poi sulla A11 Firenze - Pisa nord fino all'allacciamento con la A1 Milano - Napoli in ... giovedì 18 e venerdì 19 marzo, con orario 22:00 - 6:00, sarà chiusa la stazione di Forlì, in ...

31-03 - A11: chiusura altopascio Trasporti-Italia.com San Concordio, chiuso per due mesi il sottopasso autostradale nelle ore notturne Rimarrà chiuso in notturna dall’8 aprile all’11 giugno il sottopasso autostradale di San Concordio. Autostrade per l’Italia sta infatti per iniziare importanti lavori di manutenzione al sottopasso del ...

Ristoratori si apprestano a bloccare la A1 Autogrill, presso un caffè 2 ore fa, confermo e ho parlato con il banchista eccependo che è assurdo li si e altrove no. Mi ha dato ragione, sono intervenuti anche altri clienti ...

... causato da un trasporto eccezionale proveniente dalla diramazione Lucca " Viareggio e diretto sullain direzione Pisa. Il mezzo, come noto, ha urtato contro il pilone del cavalcavia 62 di via ..., immettersi poi sullaFirenze - Pisa nord fino all'allacciamento con la A1 Milano - Napoli in ... giovedì 18 e venerdì 19 marzo, con orario 22:00 - 6:00, saràla stazione di Forlì, in ...Rimarrà chiuso in notturna dall’8 aprile all’11 giugno il sottopasso autostradale di San Concordio. Autostrade per l’Italia sta infatti per iniziare importanti lavori di manutenzione al sottopasso del ...Autogrill, presso un caffè 2 ore fa, confermo e ho parlato con il banchista eccependo che è assurdo li si e altrove no. Mi ha dato ragione, sono intervenuti anche altri clienti ...