Viabilità Roma Regione Lazio del 04-04-2021 ore 08:30 (Di domenica 4 aprile 2021) Viabilità DEL 4 APRILE 2021 ORE 8.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BUONA PASQUA A TUTTI GLI ASCOLTATORI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio; CIRCOLazioNE REGOLARE SULL’INTERA RETE VIARIA; CON RIFERIMENTO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO CHE FINO A DOMANI 5 APRILE L’ITALIA E’ IN ZONA ROSSA: VIETATI DUNQUE GLI SPOSTAMENTI DA E VERSO ALTRE REGIONI E ALL’INTERNO DEL PROPRIO COMUNE, SE NON PER COMPROVATE NECESSITA’. E’ COMUNQUE SEMPRE CONSENTITO IL RIENTRO PRESSO LA PROPRIA RESIDENZA O DOMICILIO; PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA FERROVIA REGIONALE Roma-LIDO A CAUSA DI GUASTO TECNICO IL SERVIZIO RESTA SOSPESO NELLA TRATTA PIRAMIDE-ACILIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI: SERVIZIO REGOLARE TRA ACILIA E COLOMBO; ATTIVA LINEA BUS SOSTITUTIVA RL2 TRA EUR ... Leggi su romadailynews (Di domenica 4 aprile 2021)DEL 4 APRILEORE 8.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BUONA PASQUA A TUTTI GLI ASCOLTATORI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; CIRCONE REGOLARE SULL’INTERA RETE VIARIA; CON RIFERIMENTO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO CHE FINO A DOMANI 5 APRILE L’ITALIA E’ IN ZONA ROSSA: VIETATI DUNQUE GLI SPOSTAMENTI DA E VERSO ALTRE REGIONI E ALL’INTERNO DEL PROPRIO COMUNE, SE NON PER COMPROVATE NECESSITA’. E’ COMUNQUE SEMPRE CONSENTITO IL RIENTRO PRESSO LA PROPRIA RESIDENZA O DOMICILIO; PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA FERROVIA REGIONALE-LIDO A CAUSA DI GUASTO TECNICO IL SERVIZIO RESTA SOSPESO NELLA TRATTA PIRAMIDE-ACILIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI: SERVIZIO REGOLARE TRA ACILIA E COLOMBO; ATTIVA LINEA BUS SOSTITUTIVA RL2 TRA EUR ...

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Terzo ponte di Alba, il Consiglio comunale approva la convenzione con la Provincia Si arriva quindi al 2019, all'inizio della nuova Consiliatura, con il viaggio a Roma di Bo e Reggio,... ma delle opere a esso collegate, come la viabilità di collegamento per raggiungere il quartiere ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 04 - 04 - 2021 ore 07:30 ... E PROSEGUONO, NEL QUARTIERE EUR, LE OPERAZIONI DI ALLESTIMENTO DEL CIRCUITO PER LE DUE TAPPE DEL GRAN PREMIO DI ROMA, IN PROGRAMMA I PROSSIMI 10 E 11 APRILE. ATTIVE MODIFICHE ALLA VIABILITÀ E AL ...

A Roma, il centro commerciale Maximo apre le porte al pubblico Corriere della Sera Si arriva quindi al 2019, all'inizio della nuova Consiliatura, con il viaggio adi Bo e Reggio,... ma delle opere a esso collegate, come ladi collegamento per raggiungere il quartiere ...... E PROSEGUONO, NEL QUARTIERE EUR, LE OPERAZIONI DI ALLESTIMENTO DEL CIRCUITO PER LE DUE TAPPE DEL GRAN PREMIO DI, IN PROGRAMMA I PROSSIMI 10 E 11 APRILE. ATTIVE MODIFICHE ALLAE AL ...