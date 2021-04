Valentina Persia, i drammi del suo passato: “Cose che il pubblico non consoce” (Di lunedì 5 aprile 2021) Valentina Persia è tra le protagoniste de L’Isola dei Famosi e con la sua ironia riesce a strappare i sorrisi del pubblico. Nel suo passato la comica ha vissuto un momento drammatico, immediatamente dopo la nascita dei due figli. “All’inizio sì un bambino ti trasmette l’amore tenere del batuffolo, ma non ti dà quella sensazione immediata di interagire. Ho provato disagio, sì l’ho detto, ma c’è chi va anche oltre. Non tutte le donne avvertono questa sensazione immediata di connessione ai figli. Può accadere che la tua mente e il tuo corpo vadano in una situazione di stallo. Vedi tutte le donne con bimbi firmati e felici, tutte bellissime e pensi ‘Madonna io ho fatto un disastro allora'”. Giovanni Ciacci a Domenica Live ha rivelato che la naufraga ha altre storie non felicissime che il pubblico non ... Leggi su biccy (Di lunedì 5 aprile 2021)è tra le protagoniste de L’Isola dei Famosi e con la sua ironia riesce a strappare i sorrisi del. Nel suola comica ha vissuto un momento drammatico, immediatamente dopo la nascita dei due figli. “All’inizio sì un bambino ti trasmette l’amore tenere del batuffolo, ma non ti dà quella sensazione immediata di interagire. Ho provato disagio, sì l’ho detto, ma c’è chi va anche oltre. Non tutte le donne avvertono questa sensazione immediata di connessione ai figli. Può accadere che la tua mente e il tuo corpo vadano in una situazione di stallo. Vedi tutte le donne con bimbi firmati e felici, tutte bellissime e pensi ‘Madonna io ho fatto un disastro allora'”. Giovanni Ciacci a Domenica Live ha rivelato che la naufraga ha altre storie non felicissime che ilnon ...

