Tragedia a Frosinone, schianto su via Casilina: morte 4 persone, incidente ripreso in diretta Instagram (Di domenica 4 aprile 2021) San Vittore del Lazio, questa notte lungo la via Casilina un terribile incidente ho stroncato la vita di ben 4 persone. Il violentissimo impatto ha visto coinvolte due vetture: una Alfa Mito su cui viaggiavano 3 ragazzi e una Fiat Sedici su cui viaggiava invece un uomo di 52 anni. L’incidente ripreso in diretta Instagram A perdere la vita in questo drammatico incidente avvenuto alla vigilia della vacanze pasquali i 3 giovani Matteo Simone di 19 anni, Carlo Romanelli di 19 anni ed il ventenne Luigi Franzese. Proprio quest’ultimo che non era alla guida dell’auto, stava girando una diretta Instagram solo pochi minuti prima del violento impatto, rendendo pertanto visibile a tutti la drammaticità ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 4 aprile 2021) San Vittore del Lazio, questa notte lungo la viaun terribileho stroncato la vita di ben 4. Il violentissimo impatto ha visto coinvolte due vetture: una Alfa Mito su cui viaggiavano 3 ragazzi e una Fiat Sedici su cui viaggiava invece un uomo di 52 anni. L’inA perdere la vita in questo drammaticoavvenuto alla vigilia della vacanze pasquali i 3 giovani Matteo Simone di 19 anni, Carlo Romanelli di 19 anni ed il ventenne Luigi Franzese. Proprio quest’ultimo che non era alla guida dell’auto, stava girando unasolo pochi minuti prima del violento impatto, rendendo pertanto visibile a tutti la drammaticità ...

Advertising

CorriereCitta : Tragedia a Frosinone, schianto su via Casilina: morte 4 persone, incidente ripreso in diretta Instagram - ereike05 : RT @Radio1Rai: ??Tragedia alla vigilia di Pasqua. È di 4 morti il bilancio dell’incidente stradale avvenuto in serata a San Vittore (Frosino… - Casertasera : TRAGEDIA SULLA CASILINA, QUATTRO MORTI A FROSINONE - giornaleradiofm : Scontro tra auto a vigilia di Pasqua, 4 morti a Frosinone: (ANSA) - ROMA, 04 APR - Tragedia alla vigilia di Pasqua,… - news_mondo_h24 : Tragedia stradale in provincia di Frosinone: quattro morti a San Vittore -