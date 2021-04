Ti spedisco in convento chi sono le 5 concorrenti: la loro storia personale (Di domenica 4 aprile 2021) . Andrà in onda questa sera il nuovo format, trasmesso in prima serata su Real Time. Scopriamo di più sul meccanismo e sulle 5 protagoniste. Gli spettatori di Real Time potranno assistere, a partire dalle ore 21.20, alla prima puntata del nuovo docu-reality, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di domenica 4 aprile 2021) . Andrà in onda questa sera il nuovo format, trasmesso in prima serata su Real Time. Scopriamo di più sul meccanismo e sulle 5 protagoniste. Gli spettatori di Real Time potranno assistere, a partire dalle ore 21.20, alla prima puntata del nuovo docu-reality, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

ailuig96 : RealTimers ricordatevi che stasera inizia Ti spedisco in convento, mi raccomando - Stasera_in_TV : REAL TIME: (21:20) Ti spedisco in convento - L'arrivo in convento (Docureality) #StaseraInTV 04/04/2021 #PrimaSerata #tispediscoinconvento-l - GiammarcoNesci : @CheLamenta Sembra la ragazza di ti spedisco in convento - holyMart4 : RAGA Stasera c'è 'Ti spedisco in convento' su RealTime qualcuno guardi questa trashata con me vi prego ???????????????? - TV_Italiana : Dopo le abbuffate a tavola, è tempo di redenzione con #TiSpediscoInConvento: da stasera su Real Time. -