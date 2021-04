Scuola verso riapertura: dalla Lombardia al Lazio, ecco chi tornerà in aula il 7 aprile (Di lunedì 5 aprile 2021) Saranno oltre 5 milioni gli studenti che dopo le vacanze pasquali faranno rientro in aula il 7 aprile, 3 milioni, invece, quelli che continueranno con la didattica a distanza. La... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 5 aprile 2021) Saranno oltre 5 milioni gli studenti che dopo le vacanze pasquali faranno rientro inil 7, 3 milioni, invece, quelli che continueranno con la didattica a distanza. La...

Advertising

defencelessxfe : @adoreyoufool per fortuna nella mia scuola tecnicamente ci sono stati solo pochi contagi però verso ottobre in cui… - InfoPuchica : RT @kkvignarca: Parlare di #disarmo è urgente, necessario. Per riordinare le priorità e la spesa pubblica in funzione dei bisogni delle per… - PLATA2208 : @tommaso_zorzi perdonami tutto qst accanimento verso Giulia e i #PRELEMI per un articolo sul 'BIGODINO' potevi dir… - adhaferea : RT @Ammiri20: La Francia e la sua via verso la totale non-rappresentatività e l’aumento dell’emarginazione delle donne musulmane. Nel piano… - oliverhogws : RT @hogwsgdr: - apparente motivo. Paiono anche molto interessati alla scuola, tant'è che iniziano a svolazzare proprio verso di essa... Att… -