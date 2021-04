Roma, la onlus ‘Vivere la gioia’ sfrattata dal Campidoglio: “Raggi ci ripensi, ci serve spazio adeguato per aiutare tante famiglie in difficoltà” (Di domenica 4 aprile 2021) Sfrattati dopo sei anni dal Campidoglio, senza alcuna indicazione ufficiale per una sede alternativa. È la storia della onlus Romana ‘Vivere la gioia‘, un’associazione di 40 volontari presieduta dal pastore evangelico Fosco Ieva, da tempo un punto di riferimento per centinaia di famiglie in difficoltà dei quartieri Magliana, Corviale, Trullo e Portuense. Nella periferia sud-ovest della Capitale, la onlus che dal 2003 collabora con il Banco alimentare, aveva da anni stabilito il suo magazzino nei locali dell’ex scuola Quartararo in via della Magliana, dove i volontari preparavano e poi consegnavano i pacchi alimentari a oltre 200 famiglie. Un numero raddoppiato grazie alla sinergia e la collaborazione con altre otto realtà più piccole e associazioni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 4 aprile 2021) Sfrattati dopo sei anni dal, senza alcuna indicazione ufficiale per una sede alternativa. È la storia dellanala gioia‘, un’associazione di 40 volontari presieduta dal pastore evangelico Fosco Ieva, da tempo un punto di riferimento per centinaia diindei quartieri Magliana, Corviale, Trullo e Portuense. Nella periferia sud-ovest della Capitale, lache dal 2003 collabora con il Banco alimentare, aveva da anni stabilito il suo magazzino nei locali dell’ex scuola Quartararo in via della Magliana, dove i volontari preparavano e poi consegnavano i pacchi alimentari a oltre 200. Un numero raddoppiato grazie alla sinergia e la collaborazione con altre otto realtà più piccole e associazioni ...

