Roma, Fonseca sorride: Veretout recuperato per l'Ajax (Di domenica 4 aprile 2021) Paulo Fonseca sorride in vista della gara contro l'Ajax in Europa League: il tecnico della Roma recupera Jordan Veretout per Amsterdam La Roma si rituffa in Europa League dopo il pareggio contro il Sassuolo in campionato. I giallorossi voleranno ad Amsterdam per affrontare l'Ajax nei quarti di finale di Europa League. Come riportato da Sky Sport ottime notizie per Paulo Fonseca: Jordan Veretout si è allenato in gruppo e dovrebbe essere tra i titolari contro la squadra di Ten Hag.

