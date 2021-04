Rezza: «Siamo vicini al giro di boa grazie ai vaccini, ma su AstraZeneca i casi non vanno sottovalutati» (Di domenica 4 aprile 2021) L’epidemia di Covid non accenna a frenare nonostante le chiusure. Per Giovanni Rezza, direttore della Prevenzione al ministero della Salute, la colpa è delle varianti: «Gli interventi le stanno tenendo a bada ma con fatica», ha detto in un’intervista di oggi, 4 aprile, al Corriere della Sera. Ma «grazie ai vaccini ne usciremo». Su AstraZeneca, però, afferma di essere sulla linea dell’ «estrema» prudenza e cautela: «I benefici sono nettamente superiori ai rischi, ma gli eventi avversi rari di trombosi non vanno sottovalutati». E se l’Ema dovesse pronunciarsi in modo diverso dopo la sospensione in alcuni paesi delle somministrazioni tra i 55-60enni, allora l’Aifa «ne prenderebbe atto» e farebbe «tutto ciò che bisogna fare». L’epidemia in Italia Secondo Rezza, dal ... Leggi su open.online (Di domenica 4 aprile 2021) L’epidemia di Covid non accenna a frenare nonostante le chiusure. Per Giovanni, direttore della Prevenzione al ministero della Salute, la colpa è delle varianti: «Gli interventi le stanno tenendo a bada ma con fatica», ha detto in un’intervista di oggi, 4 aprile, al Corriere della Sera. Ma «aine usciremo». Su, però, afferma di essere sulla linea dell’ «estrema» prudenza e cautela: «I benefici sono nettamente superiori ai rischi, ma gli eventi avversi rari di trombosi non». E se l’Ema dovesse pronunciarsi in modo diverso dopo la sospensione in alcuni paesi delle somministrazioni tra i 55-60enni, allora l’Aifa «ne prenderebbe atto» e farebbe «tutto ciò che bisogna fare». L’epidemia in Italia Secondo, dal ...

