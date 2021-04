Nel tempo degli dei, il calzolaio di Ulisse, in onda su Rai 5 (Di domenica 4 aprile 2021) Marco Paolini ha deciso di provare sul palco una orazione che catapulta la prospettiva sul mito di Ulisse. E la sua proposta viene messa in onda nel pomeriggio della Pasqua di RAI 5. Anziché descriverlo come l’uomo più furbo e avventuriero dei suoi tempi lo port in scena come uomo pronto al sacrificio più grande pur di compiere il proprio destino. Il calzolaio di Ulisse è un susseguirsi di un racconto narrato. Il tutto accompagnato dalla musica, per raccontare il lavoro dell’aedo prima di Omero. Ed è così che Paolini con i suoi compagni di viaggio, ovvero il coautore Francesco Niccolini, il regista Gabriele Vacis, trova il modo di darci nuovi spunti di riflessione. L'articolo proviene da NonSolo.TV. Leggi su nonsolo.tv (Di domenica 4 aprile 2021) Marco Paolini ha deciso di provare sul palco una orazione che catapulta la prospettiva sul mito di. E la sua proposta viene messa innel pomeriggio della Pasqua di RAI 5. Anziché descriverlo come l’uomo più furbo e avventuriero dei suoi tempi lo port in scena come uomo pronto al sacrificio più grande pur di compiere il proprio destino. Ildiè un susseguirsi di un racconto narrato. Il tutto accompagnato dalla musica, per raccontare il lavoro dell’aedo prima di Omero. Ed è così che Paolini con i suoi compagni di viaggio, ovvero il coautore Francesco Niccolini, il regista Gabriele Vacis, trova il modo di darci nuovi spunti di riflessione. L'articolo proviene da NonSolo.TV.

