Napoli, spari nella notte: terrore a Cavalleggeri (Di domenica 4 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – I Carabinieri della Compagnia di Bagnoli, questa notte, sono intervenuti in Via Giacinto De Sivo. Al 112 sono stati segnalati colpi d’arma da fuoco, esplosi verosimilmente contro il portone d’ingresso di un condominio, altezza civico 64. Sul posto, i militari, insieme a quelli della sezione rilievi del Nucleo Investigativo di Napoli, hanno rinvenuto a terra alcuni pallini di piombo, sparati probabilmente con un fucile. Indagini in corso per accertare motivazioni e dinamica dei fatti. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 4 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– I Carabinieri della Compagnia di Bagnoli, questa, sono intervenuti in Via Giacinto De Sivo. Al 112 sono stati segnalati colpi d’arma da fuoco, esplosi verosimilmente contro il portone d’ingresso di un condominio, altezza civico 64. Sul posto, i militari, insieme a quelli della sezione rilievi del Nucleo Investigativo di, hanno rinvenuto a terra alcuni pallini di piombo, sparati probabilmente con un fucile. Indagini in corso per accertare motivazioni e dinamica dei fatti. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

cronacacampania : Spari nella notte a Napoli, è guerra nell’area flegrea - corrmezzogiorno : #Napoli Napoli, spari in strada a Fuorigrotta contro il portone di un condominio - anteprima24 : ** ##Napoli, #Spari nella notte: terrore a #Cavalleggeri ** - Ljuk14 : @doughnutfresch @AleZino2 @SerieA @Lor_Insigne E tu di dove saresti? fammi capire! Per cui secondo la tua teoria ma… - ivan_parolini : @ZZiliani Quando sei un camorrista e non capisci un cazzo di calcio cosa fai? Spari minchiate su qualsiasi cosa suc… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli spari Spari nella notte ai Quartieri NAPOLI. Due colpi d'arma da fuoco e il giallo su chi fosse (o fossero) i destinatari della minaccia. Sì, perché soltanto di un'intimidazione può essersi trattato nel caso della sparatoria dell'altra ...

I reporter della scuola media Venezze intervistano lo scrittore Christian Försch ...erano fatiscenti e nei muri delle case e dei cortili interni c'erano ancora i buchi degli spari ... dal nord al sud, isole comprese, ma in particolare ama Napoli, dove ha ambientato ben tre dei suoi ...

Napoli, spari nella notte: terrore a Cavalleggeri anteprima24.it Napoli, paura nella notte: spari verso il portone d’ingresso di un condominio Sul posto, i militari, insieme a quelli della sezione rilievi del Nucleo Investigativo di Napoli, hanno rinvenuto a terra alcuni pallini di piombo, sparati probabilmente con un fucile.

Spari nella notte a Napoli, è guerra nell’area flegrea Questa notte i carabinieri della compagnia di Bagnoli sono intervenuti in Via Giacinto De Sivo. Al 112 sono stati segnalati colpi d’arma da fuoco, ...

. Due colpi d'arma da fuoco e il giallo su chi fosse (o fossero) i destinatari della minaccia. Sì, perché soltanto di un'intimidazione può essersi trattato nel caso della sparatoria dell'altra ......erano fatiscenti e nei muri delle case e dei cortili interni c'erano ancora i buchi degli... dal nord al sud, isole comprese, ma in particolare ama, dove ha ambientato ben tre dei suoi ...Sul posto, i militari, insieme a quelli della sezione rilievi del Nucleo Investigativo di Napoli, hanno rinvenuto a terra alcuni pallini di piombo, sparati probabilmente con un fucile.Questa notte i carabinieri della compagnia di Bagnoli sono intervenuti in Via Giacinto De Sivo. Al 112 sono stati segnalati colpi d’arma da fuoco, ...