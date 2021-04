MotoGp Doha Tabellino Gara: Quartararo la spunta sulle Ducati (Di domenica 4 aprile 2021) Il francese in sella alla Yamaha brucia nel finale le ambizioni delle Pramac di Martin e Zarco MotoGp Doha Tabellino Gara MotoGp Doha Tabellino Gara MotoGp Doha Tabellino Gara – Secondo Gp del Qatar, secondo della stagione. Il debuttante Jorge Martin dopo aver conquistato la sua prima pole position nella classe regina riesce a mantenere la testa della classifica con la sua Ducati Pramac anche in una partenza concitata, dove Oliveira è riuscito a realizzare una delle partenze più straordinarie mai viste nella categoria, bruciando con uno scatto a fionda tantissime posizioni, per poi essere rimontato solo successivamente. Più prudenti le Ducati ... Leggi su ck12 (Di domenica 4 aprile 2021) Il francese in sella alla Yamaha brucia nel finale le ambizioni delle Pramac di Martin e Zarco– Secondo Gp del Qatar, secondo della stagione. Il debuttante Jorge Martin dopo aver conquistato la sua prima pole position nella classe regina riesce a mantenere la testa della classifica con la suaPramac anche in una partenza concitata, dove Oliveira è riuscito a realizzare una delle partenze più straordinarie mai viste nella categoria, bruciando con uno scatto a fionda tantissime posizioni, per poi essere rimontato solo successivamente. Più prudenti le...

