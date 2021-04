Miami Open: Sinner ko, vince Hurkacz (Di domenica 4 aprile 2021) Nulla da fare per Jannik Sinner. Il 19enne tennista azzurro è stato infatti battuto 7 - 6 6 - 4 dal polacco Hubert Hurkacz nella finale del Miami Open in Florida. Leggi su quotidiano (Di domenica 4 aprile 2021) Nulla da fare per Jannik. Il 19enne tennista azzurro è stato infatti battuto 7 - 6 6 - 4 dal polacco Hubertnella finale delin Florida.

