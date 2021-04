Luciano Spalletti tra padel, corsa e... paperelle. Ecco come si allena oggi (Di domenica 4 aprile 2021) Gioca a padel ma non è Totti. Cerca i topini ma non sta più a Trigoria. E l'aria che respira non è più quella del bosco verticale, ma di un bosco vero. La nuova vita di Luciano Spalletti, da quasi due ... Leggi su gazzetta (Di domenica 4 aprile 2021) Gioca ama non è Totti. Cerca i topini ma non sta più a Trigoria. E l'aria che respira non è più quella del bosco verticale, ma di un bosco vero. La nuova vita di, da quasi due ...

Ultime Notizie dalla rete : Luciano Spalletti Luciano Spalletti tra padel, corsa e... paperelle. Ecco come si allena oggi Gioca a padel ma non è Totti. Cerca i topini ma non sta più a Trigoria. E l'aria che respira non è più quella del bosco verticale, ma di un bosco vero. La nuova vita di Luciano Spalletti, da quasi due anni, è una vita all'insegna del benessere e della natura. Le galline del Cioni non sono più un modo di chiamare - più o meno ironicamente - la stampa, ma sono quelle ...

La serie tv della settimana: 'Speravo de morì prima' ... un dovuto riconoscimento va anche a tutti gli attori per le loro performance, in particolare a Gianmarco Tognazzi per l'interpretazione autentica ed impressionante di Luciano Spalletti, l'attore ...

