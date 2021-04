Jonathan David fa sognare il Lille dopo Osimhen (Di domenica 4 aprile 2021) In Francia c'è una corrente di pensiero che considera il deludente rendimento in campionato del Paris Saint Germain , spesso inferiore al minimo sindacale (otto sconfitte in trentuno partite), la ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 4 aprile 2021) In Francia c'è una corrente di pensiero che considera il deludente rendimento in campionato del Paris Saint Germain , spesso inferiore al minimo sindacale (otto sconfitte in trentuno partite), la ...

Ultime Notizie dalla rete : Jonathan David Jonathan David fa sognare il Lille dopo Osimhen In Francia c'è una corrente di pensiero che considera il deludente rendimento in campionato del Paris Saint Germain , spesso inferiore al minimo sindacale (otto sconfitte in trentuno partite), la ...

Mbappé: "Mi ripeto sempre di essere migliore di Messi e Ronaldo" che il Lilla ha vinto per 1-0 con un gol al 19' del canadese Jonathan David. (Tutto Juve) Sono giocatori migliori di me, hanno fatto un miliardo di cose in più di me. Mbappé e il suo ego: "Nella mia ...

Jonathan David fa sognare il Lille dopo Osimhen DA OTTAWA AL GENT - Dopo Pepé e Osimhen, la nuova gioventù del Lille è guidata dal centravanti Jonathan David, ventuno anni, canadese come il suo coetaneo Alphonso Davies, esterno sinistro del Bayern ...

