Immortals Fenyx Rising prende ispirazione da The Legend of Zelda | Breath of the Wild e non solo

Non c'è dubbio che Zelda: Breath of the Wild e Immortals Fenyx Rising abbiano alcune somiglianze che i fan hanno subito notato. Entrambi sono titoli di azione e avventura open-world, hanno meccaniche come l'arrampicata e l'utilizzo di un aliante per volare e offrono mini dungeon pieni di puzzle. Immortals Fenyx Rising cerca di distinguersi concentrandosi sulla mitologia greca, la personalizzazione del personaggio e altro ancora, ma a quanto pare Ubisoft non vede i confronti con Zelda come un qualcosa di negativo, anzi. L'associate director di Immortals Fenyx Rising, Julien Galloudec, ha dichiarato in un'intervista che Breath of the Wild

