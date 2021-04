Il tenero messaggio di Leonardo Lamacchia a Tommaso Stanzani (Di domenica 4 aprile 2021) Leonardo scrive a Tommaso Leonardo Lamacchia è stato un commentatore speciale della terza puntata del serale di Amici 20. Il cantante è stato eliminato la scorsa settimana al termine di un duro ballottaggio con Aka7even. Durante la serata di ieri Leonardo ha commentato le gesta dei suoi ex compagni di scuola da casa sua attraverso L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di domenica 4 aprile 2021)scrive aè stato un commentatore speciale della terza puntata del serale di Amici 20. Il cantante è stato eliminato la scorsa settimana al termine di un duro ballottaggio con Aka7even. Durante la serata di ieriha commentato le gesta dei suoi ex compagni di scuola da casa sua attraverso L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

fanpage : I dolcissimi auguri di Aurora Ramazzotti a Tommaso Zorzi per il suo compleanno #tzday - BarbaraRita2 : RT @fanpage: I dolcissimi auguri di Aurora Ramazzotti a Tommaso Zorzi per il suo compleanno #tzday - infoitcultura : Tommaso Zorzi compie 26 anni, il tenero messaggio di Aurora Ramazzotti per il suo compleanno - ioledamie : RT @fanpage: I dolcissimi auguri di Aurora Ramazzotti a Tommaso Zorzi per il suo compleanno #tzday - spenceremilys : RT @fanpage: I dolcissimi auguri di Aurora Ramazzotti a Tommaso Zorzi per il suo compleanno #tzday -