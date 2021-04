Il teatro morto? Generazioni a confronto. Parla Alessandro Businaro (Di domenica 4 aprile 2021) In un momento tanto critico come quello che stiamo affrontando, l’intero settore culturale è stato messo a dura prova dalle restrizioni del virus. Teatri chiusi da più di un anno, musei aperti a intermittenza, impossibilità di prendere parte a qualsiasi forma di incontro collettivo, in senso culturale. Con l’obiettivo di portare alla luce le vecchie e le nuove voci del panorama teatrale contemporaneo volgiamo lo sguardo alle voci che stanno resistendo alla morte di questo settore continuando a tenerlo in vita, attraverso modalità alternative di fare teatro, di prepararsi al teatro, di ripensare il teatro. La prima voce è quella del regista emergente Alessandro Businaro, ventisettenne della provincia di Padova, che è già arrivato a presentare un suo lavoro “George II” (regia A.Businaro ... Leggi su formiche (Di domenica 4 aprile 2021) In un momento tanto critico come quello che stiamo affrontando, l’intero settore culturale è stato messo a dura prova dalle restrizioni del virus. Teatri chiusi da più di un anno, musei aperti a intermittenza, impossibilità di prendere parte a qualsiasi forma di incontro collettivo, in senso culturale. Con l’obiettivo di portare alla luce le vecchie e le nuove voci del panorama teatrale contemporaneo volgiamo lo sguardo alle voci che stanno resistendo alla morte di questo settore continuando a tenerlo in vita, attraverso modalità alternative di fare, di prepararsi al, di ripensare il. La prima voce è quella del regista emergente, ventisettenne della provincia di Padova, che è già arrivato a presentare un suo lavoro “George II” (regia A....

Advertising

giornaleradiofm : Teatro: Addio a Arthur Kopit, autore di Indians e Nine: (ANSA) - ROMA, 03 APR - E' morto Arthur Kopit, autore di te… - DaSiracusa : RT @BianCisco: Grande stima per #paolorossi, in diretta dal teatro Miela di Trieste, per ricordarci che è 'Meglio dal vivo che dal morto' e… - BianCisco : Grande stima per #paolorossi, in diretta dal teatro Miela di Trieste, per ricordarci che è 'Meglio dal vivo che dal… - AlarmBell : RT @repubblica: È morto Giorgio Gatti, baritono toscano - repubblica : È morto Giorgio Gatti, baritono toscano -