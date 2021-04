Il sottosegretario alla Salute spazia sui temi caldi del momento legati a pandemia e vaccinazioni (Di domenica 4 aprile 2021) “Otto milioni di vaccini entro aprile”, Sileri ne è sicuro: “Finora sono già arrivate 1,3 milioni di dosi, come aveva annunciato il generale Figliuolo" “Otto milioni di vaccini entro aprile”, Sileri ne è sicuro e confida nelle prossime settimane su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 4 aprile 2021) “Otto milioni di vaccini entro aprile”, Sileri ne è sicuro: “Finora sono già arrivate 1,3 milioni di dosi, come aveva annunciato il generale Figliuolo" “Otto milioni di vaccini entro aprile”, Sileri ne è sicuro e confida nelle prossime settimane su Notizie.it.

Advertising

giomalago : Orgogliosi di aver svelato, alla presenza del Sottosegretario @VVezzali, il logo di #MilanoCortina2026. Racconta un… - arquer12 : RT @riktroiani: 'Non fermeremo #AstraZeneca come ha fatto l'#Olanda. Bisogna andare avanti con la vaccinazione. L'#Ema dovrà pronunciarsi p… - monikindaaaa : RT @riktroiani: 'Non fermeremo #AstraZeneca come ha fatto l'#Olanda. Bisogna andare avanti con la vaccinazione. L'#Ema dovrà pronunciarsi p… - LaCavandoli : RT @Noiconsalvini: ???? Gli auguri di Pasqua alle Forze Armate del Sottosegretario alla Difesa Stefania Pucciarelli (Lega) - GigiEinaudi : @Lucrezi97533276 Ha responsabilità politica della disfunzione del sistema sanitario semiprivato lombardo quindi l’h… -