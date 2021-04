Il Siviglia riapre la Liga | Atletico battuto e furioso con la Var Ora Real e Barça ci credono

Advertising

L'Atletico inciampa e alimenta le speranze degli inseguitori, ormai a ridosso della vetta. La banda del Cholo offre una pallida immagine acontro i padroni di casa, che vincono con merito dopo un'ora abbondante di strapotere. I Colchoneros subiscono ben 18 tiri, record stagionale, e non basta nemmeno il solito Oblak. Decide ...(SPAGNA) - L' Atletico Madrid cade contro ilal Sánchez Pizjuán 1 - 0 ela Liga . Il gol di Acuña (70') è fatale per Simeone perché non solo interrompe la striscia di risultati utili consecutivi dei colchoneros in campionato (...Brusca frenata dell'Atletico Madrid, sconfitto per 1-0 dal Siviglia nel big match della 29a giornata. I Colchoneros, piegati da un gol di Acuña al 70', restano comunque in vetta alla classifica della ...Pesantissima sconfitta per i colchoneros, che cadono il Andalusia: merengues a -3, i blaugrana domani possono portarsi a un solo punto di distanza.