Covid Lombardia, oggi 3.003 contagi e 74 morti: bollettino 4 aprile (Di domenica 4 aprile 2021) Sono 3.003 i nuovi contagi da coronavirus in Lombardia, secondo i dati dell’ultimo bollettino di oggi 4 aprile. Si registrano altri 74 morti, secondo l’ultima tabella aggiornata. Il numero dei casi positivi da inizio emergenza sale a 751.043, gli attuali positivi sono 93.964 (-161). Le vittime nella Regione da inizio pandemia sono 31.130. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 4 aprile 2021) Sono 3.003 i nuovida coronavirus in, secondo i dati dell’ultimodi. Si registrano altri 74, secondo l’ultima tabella aggiornata. Il numero dei casi positivi da inizio emergenza sale a 751.043, gli attuali positivi sono 93.964 (-161). Le vittime nella Regione da inizio pandemia sono 31.130. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

myrtamerlino : Chiara #Ferragni poteva decidere di far rumore o stare zitta. Ha deciso di parlare. ???? Brava Chiara perché non tut… - matteosalvinimi : Sempre un grande Giorgio Armani ???? La casa di moda sarà una delle prime aziende con sede in Lombardia a dare il via… - MediasetTgcom24 : Covid, Armani trasforma il suo Teatro in un centro vaccini in Lombardia - infoitsalute : Covid Lombardia, oggi 3.003 contagi e 74 morti: bollettino 4 aprile - Sport_Legnano : COVID LOMBARDIA: i dati di oggi! - Trend che rimane in discesa, ma non per le TI sempre sotto pressione -