Cosmi: «Non si può giocare in quella maniera col Napoli» – VIDEO (Di domenica 4 aprile 2021) Serse Cosmi ha analizzato la sconfitta per 4-3 contro il Napoli al Diego Armando Maradona: ecco le sue dichiarazioni – VIDEO Serse Cosmi ha parlato in conferenza stampa della prestazione del Crotone contro il Napoli. «Dopo il primo tempo, che è stato il peggiore della mia gestione con errori e per atteggiamento, ero veramente arrabbiato. Non si può giocare contro il Napoli in quella maniera, senza contenuto agonistico. Non avevamo capito che eravamo stati fortunati a riaprirla dopo il 2-0. Dopo il secondo tempo qualche rammarico c’è, dopo il pareggio abbiamo avuto anche delle opportunità per concretizzare. Poi, come spesso ci accade, nel finale di gara c’è sempre una situazione che ci penalizza. Di Lorenzo ha tirato col ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 4 aprile 2021) Serseha analizzato la sconfitta per 4-3 contro ilal Diego Armando Maradona: ecco le sue dichiarazioni –Serseha parlato in conferenza stampa della prestazione del Crotone contro il. «Dopo il primo tempo, che è stato il peggiore della mia gestione con errori e per atteggiamento, ero veramente arrabbiato. Non si puòcontro ilin, senza contenuto agonistico. Non avevamo capito che eravamo stati fortunati a riaprirla dopo il 2-0. Dopo il secondo tempo qualche rammarico c’è, dopo il pareggio abbiamo avuto anche delle opportunità per concretizzare. Poi, come spesso ci accade, nel finale di gara c’è sempre una situazione che ci penalizza. Di Lorenzo ha tirato col ...

