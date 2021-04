Chelsea | storie tese | Tuchel allontana Rudiger dall’allenamento

Leggi su itasportpress

(Di domenica 4 aprile 2021) Ieri ilha subìto una brutta e pesante sconfitta - per molti versi inaspettata - contro il West Bromwich: risultato finale di 5 a 2 per la compagine guidata da Allardyce. Nell'immediato post partita, l'allenatore dei Bluesè intervenuto in conferenza stampa da dove ha invitato i propri calciatori alla calma. Una sconfitta così, infatti, rischia di lasciare strascichi - e mercoledì ilè impegnato contro il Porto nei Quarti di Champions League - ma le parole dell'allenatore non sembrano aver avuto presa.Nel corso dell'allenamento di oggi, secondo quanto riporta il Telegraph,è stato costretto adre l'ex difensore della Roma Antoniodal campo di gioco. Il motivo è da ricercare in un violento alterco che ha coinvolto il centrale e il portiere ...