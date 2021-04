Belen Rodriguez, "non è escluso". Fonti riservate: gira una voce-terremoto. Di Martino che dice? (Di domenica 4 aprile 2021) In questo momento sono la coppia più bella del mondo. Lui, Antonino Spinalbese, ha lasciato la sua professione di parrucchiere per Belen Rodriguez, e ha fatto bene. Si amano all'inverosimile, lei è la bellezza scesa sulla terra ed è pure simpatica. Lui non la fa certo sfigurare. Non solo, ma è pazzo di lui pure Santiago, quella meraviglia di bambino che lei ha avuto da Stefano De Martino (pure lui non scherza). E ora mi dicono che non è escluso che possano sposarsi con un sì flash prima dell'arrivo (tra 3 mesi) della loro bambina Luna Marie. Io li appoggio in pieno. Sindaco di Milano Beppe Sala manda subito in tintoria l'abito buono. Altre nozze? - Dal 2010 Manuela Arcuri è fidanzata con l'imprenditore Giovanni Di Gianfrancesco, con il quale ha avuto un figlio di nome Mattia, nato l'8 maggio 2014, ma già nel ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 4 aprile 2021) In questo momento sono la coppia più bella del mondo. Lui, Antonino Spinalbese, ha lasciato la sua professione di parrucchiere per, e ha fatto bene. Si amano all'inverosimile, lei è la bellezza scesa sulla terra ed è pure simpatica. Lui non la fa certo sfigurare. Non solo, ma è pazzo di lui pure Santiago, quella meraviglia di bambino che lei ha avuto da Stefano De(pure lui non scherza). E ora mi dicono che non èche possano sposarsi con un sì flash prima dell'arrivo (tra 3 mesi) della loro bambina Luna Marie. Io li appoggio in pieno. Sindaco di Milano Beppe Sala manda subito in tintoria l'abito buono. Altre nozze? - Dal 2010 Manuela Arcuri è fidanzata con l'imprenditore Giovanni Di Gianfrancesco, con il quale ha avuto un figlio di nome Mattia, nato l'8 maggio 2014, ma già nel ...

Advertising

_louissarms : RT @bimbadiziamara: Quando sta per arrivare l’estate e vuoi ottenere il fisico di Belen Rodríguez e quindi ti spacchi di palestra #Amici20… - bimbadiziamara : Quando sta per arrivare l’estate e vuoi ottenere il fisico di Belen Rodríguez e quindi ti spacchi di palestra… - Ileniasa25 : RT @Gif_di_Tina: #Amici2020 #Amici20 Mamma mia che voglia ti tirare.una torta in faccia all'ex marito di Belen Rodriguez - versetw : non posso credere che uno come de martino abbia pullato THE belen rodriguez.. - luisapuggioninu : RT @Gif_di_Tina: #Amici2020 #Amici20 Mamma mia che voglia ti tirare.una torta in faccia all'ex marito di Belen Rodriguez -