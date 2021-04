Beautiful anticipazioni | Sally in crisi | resterà sola?

Leggi su ultimenotizieflash

(Di domenica 4 aprile 2021)non riesce proprio a venire a capo nel lavoro. E’ la prima a non essere soddisfatta dei suoi bozzetti e sa bene che anche Steffy e Ridge potrebbero avere qualcosa da dire. Ma che cosa succederà adesso? Lo scopriamo con lediche ci rivelano la trama della puntata di domani 5 aprile 2021. La soap americana torna a farci compagnia anche a Pasquetta, che cosa accadrà? Come avrete visto,è in seria difficoltà perchè a causa dei tanti problemi che ha con Wyatt non riesce neppure a concentrarsi sul lavoro…Sta davvero rischiando di perdere tutto anche perchè Steffy è sempre più esigente. Ridge e sua figlia dopo aver visto i bozzetti dicredono che lo stile sia quello della Spectra e proprio non possono accettare che nelle loro collezioni ci siano dei modelli di questo ...