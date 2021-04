AstraZeneca e la prof in coma a Genova. Vaccino e trombosi, Sileri lo ammette: "Servono verifiche". Parole pesantissime (Di domenica 4 aprile 2021) Qualcosa da cambiare sul Vaccino AstraZeneca c'è. Il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, intervistato dalla Stampa, invita a non drammatizzare ma allo stesso tempo chiede all'Ema, l'agenzia europea del farmaco, di intervenire nuovamente sul siero anglo-svedese messo a punto nei laboratori di Cambridge per rivedere le fasce d'età di somministrazione e sgomberare così il campo da ogni possibile sospetto che possa generare panico. La giornata di sabato 3 aprile è stata convulsa. Dopo che la Germania aveva ufficialmente consigliato i medici di somministrare una seconda dose differente se la prima era di AstraZeneca, è arrivato il governo dell'Olanda a sospendere il siero per alcuni casi di trombosi. "Si tratta di numeri esigui rispetto alle dosi inoculate - chiarisce ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 4 aprile 2021) Qualcosa da cambiare sulc'è. Il sottosegretario alla Salute Pierpaolo, intervistato dalla Stampa, invita a non drammatizzare ma allo stesso tempo chiede all'Ema, l'agenzia europea del farmaco, di intervenire nuovamente sul siero anglo-svedese messo a punto nei laboratori di Cambridge per rivedere le fasce d'età di somministrazione e sgomberare così il campo da ogni possibile sospetto che possa generare panico. La giornata di sabato 3 aprile è stata convulsa. Dopo che la Germania aveva ufficialmente consigliato i medici di somministrare una seconda dose differente se la prima era di, è arrivato il governo dell'Olanda a sospendere il siero per alcuni casi di. "Si tratta di numeri esigui rispetto alle dosi inoculate - chiarisce ...

Advertising

repubblica : Vaccini, la Sicilia frena: prof e settantenni in fuga da AstraZeneca - InvictusNon : AstraZeneca e trombosi, Pierpaolo Sileri: 'La prof in coma a Genova? L'Ema deve valutare nuovi limiti d'età' - VannaRicci : RT @Libero_official: #AstraZeneca, #vaccino e #trombosi, il sottosegretario #Sileri commenta il caso della prof in coma a #Genoa: 'Serve un… - Yogaolic : RT @repubblica: Vaccini, la Sicilia frena: prof e settantenni in fuga da AstraZeneca - Massimo10489625 : ???? #SanaInformazione MORTA GIOVANE PROF VACCINATA CON ASTRAZENECA: STRAGE DEGLI INNOCENTI -