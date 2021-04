Amici 20, Tommaso Stanzani eliminato dal serale ed esplode la polemica (Di domenica 4 aprile 2021) Amici 20 continua a far discutere e il web ha sollevato una polemica in segno di protesta contro l’eliminazione di Tommaso Stanzani da serale. L’uscita di scena del ballerino e pupillo di Alessandra Celentano si è registrata all’ultima puntata dello show, dove Tommaso non è riuscito a spuntarla alla sfida che lo ha visto contendersi con una cantante la conferma di un posto al 20esimo serale del format di Maria De Filippi. Non appena appresa la sua eliminazione, in studio, Tommaso non è riuscito a contenere le lacrime, provocando così tra le reazioni più disparate del web. Come le durissime contestazioni social del pubblico tv contro il format, di cui vi parliamo di seguito. Amici 20, Tommaso Stanzani ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 4 aprile 2021)20 continua a far discutere e il web ha sollevato unain segno di protesta contro l’eliminazione dida. L’uscita di scena del ballerino e pupillo di Alessandra Celentano si è registrata all’ultima puntata dello show, dovenon è riuscito a spuntarla alla sfida che lo ha visto contendersi con una cantante la conferma di un posto al 20esimodel format di Maria De Filippi. Non appena appresa la sua eliminazione, in studio,non è riuscito a contenere le lacrime, provocando così tra le reazioni più disparate del web. Come le durissime contestazioni social del pubblico tv contro il format, di cui vi parliamo di seguito.20,...

Advertising

LaStampa : Amici 20, il talento di Tommaso sacrificato sull’altare del trash - fanpage : #Amici20, il messaggio di Giulia Pauselli per Tommaso, eliminato questa sera - backvtoyou : RT @lastgiuli: non guardare amici significa avere la tl incazzata nera senza capire una mazza tranne che a quanto pare un certo sangio è ra… - sabrina38369184 : RT @lastgiuli: non guardare amici significa avere la tl incazzata nera senza capire una mazza tranne che a quanto pare un certo sangio è ra… - TATTOEVBOYS : RT @dontalkoutloud1: non seguo amici eppure grazie alla mia tl so che la giuria è incapace rosa e Martina non sanno ballare Tommaso è stato… -