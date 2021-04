Allegri torna alla Juventus? Incontro con Agnelli (Di domenica 4 aprile 2021) Massimiliano Allegri torna alla Juventus? Il tecnico toscano ha incontrato Andrea Agnelli e la fantasia del pubblico si accende improvvisamente. Massimiliano Allegri (Getty Images)Quando nel calcio le cose non vanno come vorresti c’è sempre un’altra stagione a cui appellarsi, un’altra stagione che può portare a risultati utili, un altro campionato da giocare. Per questo a Torino si parla molto di futuro e poco di presente con la sensazione però che qualcosa potrebbe accadere fin da subito. LEGGI ANCHE >>> Pronto Igor Tudor I bianconeri vivono un momento difficilissimo, con la sfida clou contro il Napoli che sa di dentro o fuori dalla prossima Champions League. In caso di esclusione per i bianconeri sarebbe un vero e proprio dramma con tanti ... Leggi su altranotizia (Di domenica 4 aprile 2021) Massimiliano? Il tecnico toscano ha incontrato Andreae la fantasia del pubblico si accende improvvisamente. Massimiliano(Getty Images)Quando nel calcio le cose non vanno come vorresti c’è sempre un’altra stagione a cui appellarsi, un’altra stagione che può portare a risultati utili, un altro campionato da giocare. Per questo a Torino si parla molto di futuro e poco di presente con la sensazione però che qualcosa potrebbe accadere fin da subito. LEGGI ANCHE >>> Pronto Igor Tudor I bianconeri vivono un momento difficilissimo, con la sfida clou contro il Napoli che sa di dentro o fuori dprossima Champions League. In caso di esclusione per i bianconeri sarebbe un vero e proprio dramma con tanti ...

Advertising

wrath1986 : @jason05_ Allegri se torna è proprio per un discorso di comfort zone(anche se lui è un gestore alla Zizou,Mou,Ancel… - popopop57274634 : @GianniBalzarini @Baselli Ma chissenefrega, torna Allegri o no? - bergomifabio : AGNELLI- ALLEGRI A FORTE DEI MARMI. SE TORNA MAX LA JUVE SBAGLIA DI NUOV... - gigipoletti : Allegri torna in tempo per perdere un altra volta lo scudetto in un campionato dove allena #Conte . I 5 vinti con l… - gigipoletti : Se torna #Allegri vorrà la garanzia di riavere #khedira #matuidi #mandzukic ???? Siamo a posto -